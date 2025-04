Técnicos erram feio ao pôr titulares na Sul-Americana. Depois, vem o choro

Os técnicos que atuam no futebol brasileiro têm toda razão quando reclamam do calendário insano, do excesso de jogos e como isso está causando lesões e compromete a qualidade de qualquer trabalho. Mas vamos combinar? Eles precisam fazer a parte deles. E não foi o que vimos no primeiro dia de jogos pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense mandaram a campo essencialmente seus times titulares, quase idênticos às escalações da primeira rodada do Brasileiro. No caso do Galo, com um super agravante: a altitude de Cuzco, no Peru, onde foi disputada a partida contra o Cienciano.

Afinal, o que é mais importante: o Brasileiro ou a Sul-Americana? Todos sabem a resposta. A Sul-Americana só ganha terreno quando os times chegam nas fases agudas, quartas de final para sempre. Aí sim, todos voltam as atenções para ela. Mesmo assim, o Corinthians, lutando contra o rebaixamento no Brasileiro do ano passado, usou time reserva no mata-mata da Sul-Americana para não prejudicar a luta pela salvação.