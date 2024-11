Filipe Luís colhe frutos da coragem, Milito paga pela falta de ambição

Clube mais vezes finalista da história da Copa do Brasil, o Flamengo deu um passo enorme para mais uma taça. A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro é uma vantagem e tanto para ser defendida na volta - ainda que a maneira como a torcida do Galo engoliu o Maracanã nos minutos finais faça parecer que o gol de Alan Kardec foi o gol do título. Pode até ter sido. Mas o Flamengo é o grande favorito para ser campeão.

O nome da primeira final foi Gabriel Barbosa, o Gabi que voltou a ser Gol. Fez dois, os dois primeiros com bola rolando em sei lá quantos meses. Foi o prêmio pela coragem de Filipe Luís, que apostou e insistiu em um jogador que vinha muito mal em toda a temporada. É verdade que Tite nunca deu moral para Gabigol, mas não era só isso. É simplista botar toda a culpa no treinador. Gabriel só funciona com carinho e mimo, e não é sempre possível fazê-lo. Nem todo mundo quer fazê-lo. Filipe Luís foi corajoso e a recompensa veio neste domingo.

Do outro lado, o Atlético voltou a adotar uma postura pouco ambiciosa, como já havia feito nas partidas de ida contra o São Paulo, contra o Vasco ou, pela Libertadores, contra o Fluminense. Essa conta estava demorando para chegar.