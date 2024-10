Real Madrid foi minúsculo, boicote à Bola de Ouro é desrespeito ao futebol

Rodri foi eleito o Bola de Ouro da temporada 23/24 do futebol mundial. O meio-campista do Manchester City é um jogador muito especial, que faz seu time e sua seleção, a espanhola, funcionarem melhor. Talvez ele tenha sido melhor em 22/23, quando fez o gol do título europeu do City, do que na temporada passada. O que não quer dizer que não tenha jogado uma bola redonda. Juntando as duas temporadas, seu time ficou 74 partidas sem perder quando ele entrou em campo.

Votações são votações. Foram 100 jornalistas do mundo todo, os votantes. Europeus, não-europeus, brancos, negros, homens, mulheres. E Rodri ganhou. Possivelmente uma certa pulverização de votos a jogadores do Real Madrid tenha acabado nisso. Possivelmente algum eurocentrismo tenha entrado em campo, dando um sobrepeso a uma Eurocopa vencida pela Espanha e que em outros momentos não teve tanto peso assim. E o racismo? Sim, é provável que um ou outro votante não goste de Vinícius Jr pela luta antirracista forte, firme e necessária que protagonize o brasileiro.

Mas é especulação. Teríamos de ir atrás dos 100 votantes, como eles votaram nos últimos anos, o que postam em suas redes sociais, etc. Quem não fizer isso e falar em racismo está banalizando algo sério - ou apenas querendo lacrar.