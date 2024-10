Vinícius Jr, o do Real Madrid, faz jogo para justificar Bola de Ouro

"O Real Madrid não perde nunca, papai?". Foi a pergunta de meu filho de 5 anos. Quando ligamos a TV, estava 2 a 0 para o Borussia Dortmund. Em 25 minutos, o Real Madrid meteu 4 gols. Na Champions League, filho, é isso aí, o Real Madrid não perde nunca.

É verdade que o Dortmund contribuiu para caramba. Depois de um grande primeiro tempo, o jovem e inexperiente técnico, Sahin, ex-jogador do Madrid, se apavorou no segundo. Tirou Gittens, que havia feito o segundo gol e era a válvula de escape, e achou que fosse possível segurar as pontas no Bernabéu. Tem gente que devia estar dormindo ou jogando videogame quando a história nos mostrava que isso era impossível.

Cinco minutos depois da troca, Rudiger empatou. E aí virou uma avalanche. Vinícius Jr empatou, Lucas Vazquez virou, e Vini, de novo, fez dois golaços para decretar o 5 a 2.