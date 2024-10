É o que tem para hoje! Mudanças de Dorival vão ajudar o ataque da seleção

Dorival Jr vai mudar a seleção para o jogo contra o Chile. Confirma Igor Jesus no ataque, em vez de Endrick, e a presença de Paquetá como um camisa 8, não um camisa 10, sacando Bruno Guimarães do time. No ataque, Raphinha será o meia, que é como ele tem jogado no Barcelona, e Rodrygo, espero, ocupará o lado esquerdo do campo, onde ele gosta mais de jogar - e não joga, seja na seleção, seja no Real Madrid, devido à presença de Vinícius Jr.

O mais importante aqui é que Dorival percebeu a falta de eficiência do meio de campo da seleção nos últimos jogos. Segue Paquetá, mas em uma posição mais recuada. Segue Rodrygo, mas não mais como um 10 ou como um falso 9 e, sim, vindo de fora para dentro.

Da ideia original de Dorival, João Gomes deixou de ser convocado. Douglas Luiz também. Bruno Guimarães, finalmente, deixa de ser titular após atuações sem graça alguma. Sobrou Paquetá. Que deve ter uma maquininha de hipnotizar treinadores - é impressionante como ele não fez o suficiente na carreira e na seleção para ganhar tanta confiança de todos os técnicos que ocupam o cargo. O problema devem ser meus olhos, não ele.