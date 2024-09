Deyverson, o Senhor Libertadores, salva a pele do badalado ataque do Galo

Apesar de a eliminatória ter ficado a segundos dos pênaltis, a classificação mais justa teria sido a do Atlético mesmo. Porque o primeiro jogo foi um verdadeiro lixo, em que o Fluminense achou um gol no finalzinho quando nem procurava mais, enquanto o segundo jogo foi praticamente de um time só.

Melhores momentos: Atlético Mineiro 2 x 0 Fluminense

O que é difícil entender é por que o Atlético passou tanto tempo na temporada sem jogar o futebol que jogou nesta quarta. O material humano sempre esteve lá, mas Gabriel Milito preferiu jogar somente para não tomar gols na partida de ida, contra o Flu, e nos jogos do mata-mata da Copa do Brasil, contra o São Paulo. Muitos duvidavam da capacidade do Galo jogar como jogou nesta noite. E a razão disso foi a ausência de futebol nos últimos meses.

Nesta partida de BH, pelo contrário, sobrou futebol. É difícil até lembrar a quantidade enorme de chances que o Galo criou. Teve o pênalti perdido por Hulk - um especialista em perder pênaltis em jogos importantes - , o chute na trave de Battaglia, o chute cruzado de Arana (desviado por Thiago Silva), as chegadas de Scarpa, pela direita no primeiro tempo, pela esquerda no segundo.

O vilão da noite foi Paulinho. Baixou o espírito de Enner Valencia nele, o atacante equatoriano que perdeu dois gols feitos na Libertadores do ano passado, impedindo o Inter de passar pelo Fluminense na semifinal. Paulinho perdeu dois gols inaceitáveis. O primeiro, logo após o gol inaugural do Galo, quando recebeu passe de Deyverson dentro da pequena área, com gol aberto e Fábio caído - tocou com a esquerda por cima. O segundo, já nos minutos finais, após tabelar com Hulk e sair cara a cara com o goleiro, tocando fraco, nas mãos de Fábio.