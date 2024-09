Futebol de seleções volta na Europa, e notícias não são boas para o Brasil

Com tudo isso, haverá mais jogos a serem disputados e, claro, menos disponibilidade dos europeus. O Brasil conseguiu em março, finalmente, enfrentar duas seleções europeias: Espanha e Inglaterra, justamente as finalistas da Euro. Com a mudança da Nations, torna-se ainda mais ingrata a tarefa de conseguir agendar encontros contra as principais seleções da Uefa.

A segunda má notícia é a manutenção do trabalho de praticamente todos os treinadores das seleções principais. A Espanha segue com De la Fuente, a França com Deschamps, a Itália aposta na renovação com Spalletti, a Alemanha confia no jovem Nagelsman, Portugal em Roberto Martínez e até a Holanda manteve Koeman. A única exceção é a Inglaterra. No fim das contas, depois de bater em uma trave, na outra e no travessão, Gareth Southgate se despediu sem títulos.

Como foi rebaixada na última Nations, por ficar em último lugar no grupo, a Inglaterra jogará a Liga B neste ano. A aposta é feita em Lee Carsley, técnico da sub-21, que vai atuar como interino nas datas Fifa deste ano. Se der certo, fica, na tentativa de achar um "De la Fuente inglês". Se der errado, tchau. E vão buscar um nome de peso.

Portanto, pensando em 2026, o Brasil enfrentará na Copa do Mundo seleções com um trabalho mais longevo e consolidado que o de Dorival Jr. E a Inglaterra, que tem time jovem e pronto, pode até se beneficiar com uma troca, se cair nas mãos certas.

Nenhuma das duas notícias significam a certeza profunda de triunfo europeu em 2026. Até porque a melhor seleção do mundo, até que se prove o contrário, é a da Argentina. Mas é um fato que o Brasil parte para um novo miniciclo com pequenas desvantagens.