Palmeiras consegue a vitória justa dos que não desistem

O Palmeiras escolheu mandar a campo um time mais titular do que reserva. O São Paulo, praticamente inteiro reserva. É curioso, porque o Palmeiras só joga quarta pela Libertadores, enquanto o São Paulo joga quinta. Mas as decisões dos treinadores mostram bem as intenções na temporada. O Palmeiras, já sem Copa do Brasil e contra a parede na Libertadores, não pode simplesmente esquecer do Brasileiro. O São Paulo, mais bem posicionado nas Copas, deixa os pontos corridos em segundo plano.

Ou seja, era jogo para o Palmeiras ganhar. Com mais titulares, atuando em casa com torcida única e, sobretudo, com Estevão em grande tarde. Daqui a pouco, já poderemos falar até em Estevão-dependência. É nítido como o time depende do menino para conseguir criar e atacar.

Mas foi sem ele que veio o gol da vitória, após quase uma hora de jogo no segundo tempo. Flaco López, de cabeça, foi o herói, que deu ao Palmeiras uma vitória justa. A vitória de um time que se recusa a abandonar a competição, de abandonar disputas. O Palmeiras resiste.