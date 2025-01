Gui Santos voa nos Warriors com a confiança que ganha ao lado de Curry

E, para além dos seus atributos que muitas vezes não aparecem nas estatísticas, Gui Santos vem cada vez mais encaixando no esquema de jogo revolucionário nos arremessos de três pontos proposto pelo time de Stephen Curry e companhia.

On fire nas bolas de três pontos

Nos últimos dois jogos, Gui matou incríveis 9 bolas de três pontos em 11 tentativas, se mostrando também uma ameaça nos tiros de longe.

Sendo importante dos dois lados da quadra, nos últimos 8 jogos, Gui vem se consolidando na rotação dos Warriors, com 21 minutos por jogo, marcando 8,8 pontos e 4,3 rebotes de média.

Um dos grandes prospectos do basquetebol brasileiro, cria das categorias de base do Minas Tênis Clube, estreou cedo no time profissional na temporada do NBB 2018/19 prestes a completar 17 anos, já demonstrando personalidade e ousadia nas primeiras oportunidades.

Melhor 6° homem e Destaque Jovem no NBB

Sempre agregando boas coisas dentro de quadra, foi ganhando espaço na equipe dirigida pelo treinador Léo Costa, e na temporada 2020/21 deu um grande salto no protagonismo do time, terminando o campeonato com 10,1 pontos, 5,1 rebotes e duas assistências por jogo, sendo eleito melhor 6° homem e Destaque Jovem do NBB.