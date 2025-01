Qual conquista do basquete equivaleria ao Globo de Ouro de Fernanda Torres?

Leandrinho foi o primeiro brasileiro a vencer um prêmio individual na melhor Liga de Basquete do Mundo. Conhecido por sua velocidade explosiva, o ala/armador encaixou como uma luva no esquema do Phoenix Suns na temporada 2005/06, liderado por Steve Nash, Amar'e Stoudamire e dirigido por Mike D'Antoni.

Esse time foi um dos responsáveis por revolucionar o basquete com o famoso "seven seconds or less" (sete segundos ou menos), um estilo de jogo de altíssimo ritmo para os padrões da época.

O Phoenix foi vice-campeão da NBA e Leandrinho foi eleito o melhor 6° homem da liga. Ele ficou por 14 temporadas na NBA e também se sagrou campeão pelo Golden State Warriors.

Marcelinho Huertas na Liga Espanhola

Com sua capacidade única de enxergar o jogo e fazer seus companheiros jogarem melhor, o brasileiro Marcelinho Huertas, atualmente no Lenovo Tenerife, da Espanha, se consolidou como um dos maiores jogadores da liga. Ele superou a marca de Pablo Laso como maior assistente da história da liga espanhola.

Brasil bicampeão mundial

O basquete brasileiro viveu seu auge o no final dos anos 50 e início dos 60, com o Brasil bicampeão mundial em 1959 e 1963. O bicampeonato foi liderado por Wlamir Marques e Amaury Pasos, que foi eleito MVP em ambas as finais.