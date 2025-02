'Talvez 5% guardem mágoa', diz técnico do Flamengo sobre relação com o time

Jogo tenso e definição nos últimos segundos

A final foi marcada por muita tensão e um placar apertado. Nos instantes decisivos, o Minas teve a chance de empatar com um arremesso de três do talentoso armador argentino Franco Baralle, mas a defesa rubro-negra, liderada por Ruan, garantiu o título para o Flamengo.

Muito bem servido na armação, o Flamengo contou com ótima atuação de Alexey Borges, que terminou com um duplo-duplo de 10 pontos e 10 assistências, o que lhe rendeu o prêmio de MVP do torneio. Já o argentino Franco Balbi, mais uma vez decisivo, marcou sete dos seus 10 pontos no último período.

Outro nome importante na conquista foi Ruan, revelado pelo próprio Flamengo. Em seu retorno ao time, ele teve uma atuação sólida, foi o cestinha do time na final com 14 pontos, além de contribuir com 6 rebotes.

O ala Jhonatan Luz, também de volta ao Flamengo, consolidou ainda mais sua posição como um dos maiores vencedores da história do NBB. Colecionador de taças, Jhonatan tem seis títulos do campeonato nacional (empatado com Marquinhos e Olivinha) e agora se tornou, ao lado de Franco Balbi e Gustavinho de Conti, o maior campeão da Copa Super 8, com quatro troféus.

Com mais um troféu para a coleção, o Flamengo reafirma sua força no cenário nacional e segue em busca de novas conquistas na temporada.