O que Allen Iverson e Memphis Depay têm em comum

Conexão Basquete de Rua, artes visuais e Hip Hop

Além da generosa contribuição de Dandara Almeida, o evento contou com a presença marcante do MC Max e do grafiteiro Nego Todd para ilustrar as conexões entre o basquete, a música e as artes visuais.

Max atualmente é locutor de eventos de suma importância no basquete nacional como o Jogo das Estrelas e o NBB Trio, o MC também carrega um histórico de luta contra o racismo há muitos anos, tendo inclusive cantando o famoso hino " H. aço" pelo grupo DMN no começo dos anos 2000 e demonstrou seu posicionamento:

"Saio com um pouquinho da alma lavada, entendendo que as pessoas brancas e os empresários estão se preocupando com pontos essenciais para que possamos ter uma comunidade muito melhor, para que possamos ter mais equidade. É dever cumprido mesmo. Porque, na verdade, em nenhum momento eu disse parabéns para a Liga, parabéns pelo evento que está fazendo, porque é necessário, tem de ser feito, entendeu? E não é só a Liga, tem de ser feito pelo CBF, tem de ser feito pela CBV, tem de ser feito pela confederação de handebol, de futebol americano, de judô, enfim. As entidades precisam se preocupar, não só nesse momento, mas sempre, porque, se olharmos na totalidade das modalidades, são as pessoas pretas que estão fazendo a modalidade acontecer."

Já para o artista visual e grafiteiro Nego Todd comemorou a magnitude do evento:

"Situações como esta se tornam um marco. Nós fazemos esse tipo de trabalho, estamos fomentando essa cultura de rua, essa cultura do basquete pelos lugares, mas ainda não tínhamos nos encontrado. Quando a Liga traz esses protagonistas para dialogar e pensar em caminhos é de extrema importância para continuar esse desenvolvimento. Fiz questão de vir justamente por causa dessa troca. Saímos fortalecidos. Percebemos que não estamos sozinhos. Às vezes você está atuando nas comunidades e não vê o irmão, a irmã ao lado. Foi interessante construir essas pontes entre marcas e instituições. É uma pauta muito importante para o basquete e para o País."

Tratado Anti Racista pela Diversidade da LNB

Um marco histórico não só no combate ao racismo mas principalmente na possibilidade de educar não só atletas mas todo o ecossistema do basquete na valorização da Cultura Negra no esporte.