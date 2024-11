'Kobe abrasileirado', Shamell é o 1º jogador a atingir 9 mil pontos no NBB

É o maior cestinha da história do Pinheiros, onde ficou por cinco temporadas, e em 2013 conquistou a BCLA (uma espécie de Libertadores do basquete), maior título da história do clube, sendo escolhido como MVP (most valuable player- 'jogador mais valioso').

Se transferiu para Mogi das Cruzes, onde é até hoje o cestinha e maior ídolo do basquete da cidade, se sagrando campeão paulista e da Copa Sul-Americana.

Rumou para o São Paulo, onde novamente ganhou o Paulista e a BCLA, também o título de maior expressão do basquete tricolor.

Resiliente aos 44 anos, veste as cores do Caxias do Sul e diz que ainda esse ano não será "A Última Dança".

The Last Dance?

"Tem muita gente falando que vai ser minha última temporada, não cai nessa não (risos), ainda tem muita coisa pra acontecer. Quando eu falar, vocês vão saber."