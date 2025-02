Palmeiras: Empresa pede apreensão de documentos da venda de Vitor Reis

A empresa diz que notificou o City em janeiro sobre o contrato pedindo que as tratativas lhe fossem direcionadas. Também apontou ter relembrado o Palmeiras, que, em resposta, determinou a revogação do mandato anteriormente concedido, sem quaisquer justificativas.

Após a concretização da venda ao City, a Agon diz que notificou o Palmeiras sobre o descumprimento contratual e pediu que lhe fossem apresentados os contratos de transferência do atleta. O clube, então, negou a existência de qualquer relacionamento comercial com a empresa no que diz respeito a Vitor Reis e que não pagaria nada.

Diante da negativa, a empresa ingressou na Justiça pedindo uma tutela de urgência para que os contratos da transferência de Vitor Reis ao Manchester City lhe fossem apresentados. No caso de negativa, solicitou que o Judiciário determine a aplicação de medida de busca e apreensão dos documentos requeridos.

Procurado pela coluna, o Palmeiras disse que não comenta questões judiciais.

De acordo com apuração da reportagem, o clube entende que a Agon não tem direito a qualquer valor referente à operação e que as comissões serão pagas aos atuais representantes do atleta, conforme estabelece em contrato com o Manchester City.