Corinthians chama agente de Yuri de mentiroso e quer multá-lo em R$ 37 mi

O Corinthians também foi procurado pela coluna por meio de seu departamento jurídico, mas não respondeu.

Na Justiça, Cury rebateu no mesmo dia, questionando o fato de ter sido chamado de "mentiroso" e dizendo que os fatos expostos por sua defesa estão pautados em decisões judiciais, documentos e ocorrências devidamente registradas e comprovadas. Ele reforçou a acusação de fraude processual, fraude aos credores e fraude à execução.

"O Corinthians deveria ser respeitoso, ao menos com o Judiciário, ser transparente em seus atos e disponibilizar, na íntegra, a decisão judicial. Além disso deveria esclarecer qual foi a mentira que a Link afirmou. Foi comprovado que as cessões fiduciárias estavam sendo utilizadas para esvaziar as execuções. As alegações são verdadeiras e alicerçadas nos documentos e decisões judiciais", continuou.

O empresário, por fim, acusou o clube de tentar desviar o foco da discussão e que o pedido por uma multa de 10% em cima do valor da causa é "afrontoso e que não há qualquer fundamento e raciocínio lógico".

Entenda o caso



Cury defende que o Corinthians vem utilizando um esse artifício junto à Caixa para fraudar as execuções judiciais e, portanto, não deveria estar sendo beneficiado com os efeitos da Lei 14.193. O empresário acusa o clube de agir de forma dolosa e deliberada, com a intenção de não cumprir com suas obrigações.



A defesa do agente, feita pela advogada Adriana Cury, anexou ao Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians os contratos de cessão fiduciária assinados pelo clube com a Caixa Econômica Federal. Nesses documentos, o clube cede todos seus recebíveis ao banco para pagar dívidas com a estatal. Com base nesses documentos, o clube vem conseguindo liberar valores bloqueados na Justiça, com a alegação de que o dinheiro é da estatal.

Conforme questiona Cury, os valores bloqueados judiciais são solicitados pelo beneficiário da garantia e após isso retornam para conta de livre movimentação do clube, ou seja, retorna para o devedor, no caso, a conta do time alvinegro. Em outras palavras, o Corinthians consegue fazer movimentações financeiras na mesma conta bancária que transfere seus recebíveis à Caixa Econômica. Assim, esses mesmos recursos perdem a natureza de garantia, conforme deveriam ter.