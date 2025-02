Justiça rejeita melar acordo que cedeu sítio de Zé Love a Neymar por dívida

Os advogados de Neymar ingressaram no processo e rebateram, dizendo que a garantia de sua dívida com Zé Love é hipotecária e, portanto, a primeira que deve ser satisfeita. Além disso, apontaram que o casal, quando constituiu acordo com o ex-atacante, já sabia das inúmeras dívidas que pairavam sobre ele. Portanto, assumiu o risco de não receber ao alugar qualquer imóvel a Zé Eduardo.

Assim, o juiz Mateus Moraes, da 1ª Vara Judicial de Promissão, rejeitou o pedido do casal e manteve o acordo feito com Neymar.

A coluna procurou Neymar e Zé Love para comentarem, mas não conseguiu retorno. A reportagem será atualizada caso queiram se manifestar.

A dívida que fez o ex-atacante perder o sítio de R$ 1,8 milhão para o pai de Neymar teve início há alguns anos, em 2015, por empréstimos adquiridos para a criação de gado e o financiamento de um carro.

Ao todo, eram 5 dívidas feitas com o Banco do Brasil por contratos que tiveram início em 2015. Os primeiros deles foram todos para buscar melhorias para o sítio, o mesmo que o ex-jogador perdeu agora por não quitar os débitos.

Zé Love foi processado pelo Banco do Brasil por não conseguir arcar com todos os empréstimos. Em 2022, o pai de Neymar, amigo de Zé Love da época do Santos, assumiu as dívidas do ex-jogador junto ao Banco do Brasil. A operação custou R$ 1.038.000.