Santos se livra de pagar R$ 500 mil a atacante que virou entregador de pão

O Santos venceu na Justiça o atacante Lucas Pássaro, que passou pela base do clube, sofreu uma grave lesão, virou entregador de pão, culpou o clube e queria uma indenização de R$ 500 mil.

O juiz Frederico dos Santos Messias, da 4ª Vara Cível de Santos, não viu responsabilidade do clube no episódio. De acordo com o magistrado, o jogador não conseguiu mostrar que seu afastamento teve relação com a lesão e que os treinamentos no clube não agravaram seu quadro médico.

No processo, o jogador dizia que foi forçado a treinar mesmo lesionado, o que teria agravado sequelas e o afastou não só do clube, mas do futebol. Ele pretende que o clube o repare por dano material, dano recorrente da perda de uma chance e o dano moral, além de custear seu tratamento fisioterápico.