Justiça marca audiência de caseira de mansão que quer R$ 115 mil de Zagallo

Maria Lucia Vieira Gomes entrou com a ação ainda em 2023 e pede reconhecimento de vínculo empregatício e direitos trabalhistas por cerca de 35 anos de trabalho em uma mansão de Zagallo na cidade de Teresópolis.

A mulher era esposa do caseiro do local e alegou ao tribunal que prestava serviços de empregada doméstica, cozinhando aos finais de semana e feriados e fazendo a limpeza diária. Segundo Maria, ela sempre recebeu um salário mínimo, mas nos últimos 12 anos o valor diminuiu, pois não foram aplicados reajustes.

Ela e o marido moravam no local, tomavam conta e cuidavam de tudo enquanto a família de Zagallo não estava. Em depoimento, Maria disse que eles compareciam cerca de uma vez ao mês.

O processo é listado na herança de Zagallo com uma das eventuais dívidas que possa desfalcar o patrimônio do ex-técnico da seleção brasileira. Seus filhos hoje brigam para ficarem com os bens deixados pelo pai, com acusações entre eles que dividiram a família.

O espólio de Zagallo foi procurado para comentar sobre o processo, mas não respondeu. A reportagem será atualizada caso queira se manifestar.