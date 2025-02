MP se opõe à quebra de sigilo bancário do Corinthians pedido por agente

Eles apontam que o Alvinegro cedeu, a partir de 2022, recebíveis para a Caixa Econômica, com o objetivo de pagar parceladamente a dívida referente à construção de sua arena.

O argumento é que o banco reclama na Justiça valores bloqueados nas contas do clube, tira a sua parte e devolve restante para o Corinthians usar como quiser.

A advogada do empresário, Adriana Cury, informou no processo relativo ao RCE que obteve, na Justiça Federal, decisão, pendente de publicação, reconhecendo que valores depositados pela Globo em conta Judicial num dos processos movidos pela Link não pertencem ao banco, mas ao clube. A defesa da empresa entende que essa sentença confirma as alegações da Link sobre a suposta fraude.

"Infelizmente, as petições que a advogada do Cury faz no processo de RCE não correspondem com a realidade dos fatos. Isso será provado na própria RCE e vamos tomar as providências com relação as referidas manifestações", disse o diretor jurídico do Corinthians, Vinicius Cascone, à coluna de Diego Garcia, no UOL, sobre a acusação.

Cury e a Link foram à Justiça para cobrar, inicialmente, mais de R$ 30 milhões do Corinthians. Eles já conseguiram bloqueios milionários, que ficaram ameaçados pela suspensão das execuções enquanto o dinheiro não for levantado pelo credor.

Advogada contesta

Procurada, Adriana Cury, advogada do empresário, enviou à seguinte nota à reportagem: