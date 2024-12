Corinthians deve mais de R$ 30 milhões a Cássio, Gil e outros jogadores

A lista de devedores possui outros ex-jogadores do clube considerados ídolos, como Renato Augusto - por meio da empresa RA 10 Promoções e Eventos. O meia tem a receber R$ 8,760 milhões e já procurou o Poder Judiciário.

O zagueiro Gil, por sua vez, foi outro que ajuizou uma ação cobrando o time alvinegro. Por meio da empresa CG4, ele quer receber mais de R$ 12 milhões e aguarda o andamento do processo.

O meia Giuliano também consta na relação, com uma cobrança de R$ 1,950 milhão, assim como Ramiro, com R$ 825 mil, o lateral Fábio Santos, com R$ 135 mil, e o atacante Jonathas, com R$ 640 mil.

Outro que aparece com valor considerável é Lucas Piton, hoje no Vasco, com uma dívida de R$ 1,5 milhão. O atacante Júnior Moraes teria R$ 512 mil a receber.

Jogadoras do time feminino também estariam à espera de quantias do clube. Tamires, por exemplo, aparece na lista com débito de R$ 1 milhão, assim como Gabi Zanotti, com mais R$ 945 mil; Erika, com R$ 650 mil; e a goleira Letícia, com R$ 400 mil.

A lista de devedores do Corinthians é formada essencialmente por empresários. Giuliano Bertolucci teria um débito de cerca de R$ 78 milhões, por exemplo. Já André Cury, mais R$ 30 milhões, e o agente Carlos Leite mais R$ 22 milhões.