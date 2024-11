Corinthians: Só 2% de ingressos de setor da Arena vão ao Fiel Torcedor

Em nota oficial, o Corinthians afirmou que "o clube não tomou conhecimento da abertura de nenhum inquérito. No entanto, o clube trabalha para combater todo tipo de irregularidade na compra e venda de ingressos, com a implementação de sistemas de biometria e reconhecimento facial".

A coluna teve acesso a um relatório onde a OneFan, que administra o plano, apontou que o projeto do Fiel Torcedor não tem recebido foco do clube, que não vem realizando ações, ativações e comunicações, dificultando o crescimento do programa, entre outros fatores.

"A OneFan é uma prestadora de serviços de gestão do sistema e da base de dados do Fiel Torcedor, com auditoria externa e as mais atualizadas certificações internacionais de qualidade. A OneFan se submete às decisões de modelo de negócio tomadas pelo clube, que tem soberania para determiná-las", disse a empresa.

A empresa acrescentou que o clube "tem em mãos relatórios produzidos pela OneFan que, como prestadora de serviços de gestão do sistema e da base de dados do Fiel Torcedor, tem como compromisso trabalhar no aprimoramento constante do sistema e, para isso, apresenta, de forma recorrente, diversas sugestões e otimizações, além de insistentemente sugerir o recadastramento de usuários com a higienização da base recebida de sistemas anteriores para, na sequência, implantar a autenticação de dois fatores".