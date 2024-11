Corinthians: Polícia abre inquérito e investiga desvios no Fiel Torcedor

O caso não é o primeiro em curso na Polícia Civil em cima do Corinthians. Em outros inquéritos, as autoridades investigam lavagem de dinheiro e crime organizado — no caso envolvendo uma antiga patrocinadora, a Vai de Bet.

O clube vem colecionando dezenas de denúncias de reclamações de seus torcedores pelo funcionamento do Fiel Torcedor. O assunto gerou discussões em reuniões do Conselho do Corinthians nas últimas semanas e é constantemente mencionado em redes sociais, pela dificuldade dos membros do programa de conseguirem entradas.

Relatório interno questionou medidas

No início do mês, um relatório da Comissão de Justiça e Marketing do clube apontou, em reunião do Conselho Deliberativo, que a API do site Fiel Torcedor foi desativada para essa primeira leva de bilhetes a pedido da diretoria.

Atualmente, a liberação da venda é feita de forma manual. A Interface de Programação de Aplicativos, ou API (Interfaces de Programação de Aplicações), é um sistema que identifica os CPFs dos compradores e autoriza o acesso.

O relatório apontou que 1 em cada 3 ingressos vendidos pelo Fiel Torcedor, atendendo ao benefício para associados na prioridade de compra, foram de maneira irregular. A média foi de 1.600 ingressos vendidos nesta "pré-venda" nas últimas partidas realizadas no estádio do Corinthians.