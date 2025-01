Neymar faz ação e recebe caixa ao descer do avião; o que tinha dentro?

Vale lembrar que o Mercado Livre tem entrado cada vez mais no mercado do esporte, com ações na Fórmula 1, no futebol e até mesmo dando nome ao reformado Pacaembu, como lembra o diretor de branding da empresa, Iuri Maia.

"Quando dizemos que o "melhor tá chegando" é porque acreditamos que nossas entregas também carregam sonhos, progresso e momentos inesquecíveis. Então, como empresa comprometida em impulsionar o esporte na América Latina e conectada com a paixão do brasileiro pelo futebol, preparamos este envio especial com um toque de carinho e, claro, com um unboxing digno de craque! Estamos ansiosos para vê-lo jogar na Mercado Livre Arena Pacaembu", contou Maia.