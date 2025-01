Cruzeiro de 2025 chama muita atenção, mas gera mais dúvida do que certezas

O time que mais me desperta curiosidade para ver jogar em 2025 é o Cruzeiro. As contratações já fizeram muito barulho, lotaram o Mineirão e a TV do clube no YouTube e, claro, geram uma alta expectativa. Mas será que tudo isso será transformado em um bom futebol? Há muito mais dúvidas do que certezas no ar.

Gabigol, Dudu, Fagner, Eduardo? Todos eles tiveram um papel importante no passado recente em suas equipes, mas chegam a Belo Horizonte depois de um 2024 bastante apagado. Não significa que eles já estão esgotados para o futebol, mas ter a certeza que essa combinação vai dar certo é um pouco difícil.

Tudo isso ainda sob o explosivo comando de Fernando Diniz, com um dono que dá entrevistas que nem sempre ajudam nos bastidores e com um diretor que gosta de ocupar o papel de protagonista. Como será esse ambiente? Como vai ser o relacionamento de tantos jogadores que gostam do papel de estrela?