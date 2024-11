Botafogo sai à frente do Atlético-MG na venda de ingressos da Libertadores

Em um plano otimista, o jogo tem receberá 50 mil pessoas, mas para que isso aconteça as vendas ainda precisam acelerar. A entidade manteve o jogo no Monumental de Nuñez, que tem capacidade para mais de 80 mil pessoas, apesar da desclassificação do River Plate, dono do estádio.

A ideia é respeitar o contrato que já estava assinado com o estádio, além de cumprir o projeto comercial da competição que ainda tenta emplacar o formato com a final única, que segue enfrentando resistência em parte da torcida.

Em outras finais organizadas pela Conmebol, como no caso da decisão da Sul-Americana, já houve a mudança de estádio para evitar a impressão de estádio vazio. Esse é uma grande preocupação da entidade, uma vez que ela quer que as suas competições sejam melhores vistas pelo mundo.