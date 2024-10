Juventude explica processo para ter gramado elogiado por Abel Ferreira

"A busca por oferecer a melhor estrutura possível é uma prioridade da nossa gestão, seja para os nossos profissionais ou para os adversários. Sabemos da exigência de uma competição tão valorizada como a Série A e, dentro daquilo que podemos oferecer, tentamos fazer o melhor. Isso se reflete nos cuidados com o gramado, por exemplo, pois entendemos que essa é uma premissa básica de um clube de futebol. Acreditamos que ter um campo de excelência é obrigação de qualquer clube, principalmente na elite do futebol brasileiro. Aqui em Caxias temos um agravante considerável, que é a chuva e o frio intenso em muitas épocas do ano, mas temos conseguido encontrar caminhos para superar essas adversidades", explica o presidente do clube, Fábio Pizzamiglio.

O processo teve início com a descompactação do solo. Posteriormente, foram traçados os novos drenos no gramado, sendo que houve a instalação de um material moderno e mais permeável. Além disso, foram verificados os pontos de inspeção de cada dreno. Por fim, ocorreu um novo mapeamento dos drenos, onde foi feito uma topografia de todo o gramado.

O projeto foi concluído já para a disputa do Estadual deste ano, quando o campo do Jaconi passou a ter uma drenagem de excelência, comparada aos principais estádios do Brasil.

O Juventude também investiu na instalação de painéis solares no estádio Alfredo Jaconi. Além da redução de custos com eletricidade e da diminuição da carga da rede elétrica, o clube calcula uma economia de mais de R$25 mil por mês.

"O clube tem alcançado uma economia significativa de energia mensalmente, reduzindo a dependência da energia fornecida pela concessionária e diminuindo seu impacto ambiental. O Juventude utiliza placas solares que, por meio do efeito fotovoltaico, convertem a luz do sol em energia elétrica. O objetivo é que cada vez mais o clube adote fontes renováveis de energia, reforçando o compromisso com a preservação do meio ambiente.", complementa Fábio Pizzamiglio.

Apesar dos recursos escassos em relação aos chamados grandes, e com a folha salarial considerada a menor do país, com R$ 2,5 milhões por mês, o clube se encontra na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Já no Campeonato Gaúcho, o time Jaconero desbancou o Internacional na semifinal e chegou à decisão contra o Grêmio, ficando com o vice-campeonato.