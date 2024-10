Palmeiras entra em acordo com WTorre em operação de quase R$ 120 milhões

Fica também definida a setorização das cadeiras da arena, beneficiando assim torcedores adeptos dos programas Avanti e Passaporte e clientes do Lounge Centenário, bem como detentores de cadeiras cativas, que terão seus direitos integralmente preservados.

Todos os temas que eram discutidos na esfera arbitral foram equacionados, de modo que Palmeiras e WTorre seguem comprometidos em zelar, de forma conjunta, pela excelência da arena multiuso referência da América Latina.

"Este é um momento especial para todos nós, palmeirenses", diz Leila Pereira, presidente do clube. "Após dez anos de discussões, a nossa gestão concretizou um acordo justo, benéfico a todos e fundamental para o futuro desta parceria, que tem mais 20 anos pela frente. Nosso compromisso é construir um Palmeiras cada vez mais vencedor e, para isso, queremos caminhar lado a lado com a WTorre."

"Ao completarmos uma década de Allianz Parque, não poderíamos ter uma conquista mais importante do que o acordo com o Palmeiras", afirma Sílvia Torre, co-fundadora e presidente do Conselho da WTorre. "O clube mais vencedor do país e a principal arena multiuso do continente podem, e devem, conquistar juntos novas metas, tendo um cenário de harmonia e interesses alinhados. Temos muito trabalho em conjunto com o Palmeiras nas próximas duas décadas de concessão."

O detalhamento do acordo entre Palmeiras e Real Arenas será apresentado pela atual gestão aos órgãos internos do clube.