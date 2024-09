Seleção não tem organização e coletivo, mas Vini Jr precisa ser cobrado

É verdade que falta criação de jogada ofensiva. É verdade que falta aproximação de meias e laterais com pontas. É verdade que falta muito jogo coletivo na seleção brasileira. Mas não tem como não se assustar com o desempenho absolutamente abaixo da média de Vini Jr com a Amarelinha.

Candidato a melhor do mundo, ele errou praticamente tudo o que tentou nas duas partidas da seleção contra Equador e Paraguai. Foi um bom lance nos 180 minutos, ele chutou e parou em Gatito. E nada além disso. Não dá para ser intocável se continuar assim.

Um jogador desse nível precisa acertar jogadas individuais mesmo que não tenha um time arrumado. Ele não acerta nem o um contra um, que é uma jogada que ele depende bem menos do seus companheiros do que em qualquer outra situação. De novo: sim, a falta de jogo coletivo prejudica não só ele, mas também Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrygo, Endrick...