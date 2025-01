Como a estratégia da Record no futebol pode incomodar mais a Globo em 2025

A Record conseguiu no último domingo (26) a primeira vitória do ano sobre a TV Globo na audiência com transmissão de futebol. O clássico entre São Paulo e Corinthians rendeu 15,2 pontos de média para a emissora de Edir Macedo e uma liderança durante o período com bola rolando, deixando o canal rival no segundo lugar, com 14,8.

Por trás dessa vitória não há apenas o fato de ter sido um clássico entre dois grandes times do Paulistão. A Record, desde o ano passado, já mudou sua estratégia de futebol ao colocar os jogos de domingo na faixa das 18h, saindo do tradicional "jogo das 16h" consolidado no Brasil pela própria TV Globo, e que a emissora paulista tinha usado nas temporadas de 2022 e 2023 nas transmissões do Campeonato Paulista.

No caso específico de São Paulo 3 x 1 Corinthians, o jogo foi ainda mais tarde por causa da chuva que caiu na capital paulista e impediu o início do clássico no Morumbis às 18h30, horário marcado originalmente, com pontapé inicial tendo sido dado apenas uma hora depois. Mas ainda em 2024 já era possível ver que a estratégia da Record era boa, não apenas por "fugir" da faixa das 16h, mas por mostrar que a grade toda do canal tinha a ganhar com isso, como o 'Domingo Espetacular', que vem na sequência.