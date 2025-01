Clássico São Paulo x Corinthians faz Record vencer Globo na audiência

No mesmo período, a TV Globo ficou com 14,8 pontos exibindo o final do 'Domingão' e parte do 'Fantástico'. O SBT foi o terceiro colocado, atingindo média de 6,4 pontos. A Record registrou ainda pico de 18,1 pontos, com 24,7% de participação sobre o total de televisores ligados. O jogo entre São Paulo e Corinthians na Record teve narração de Cleber Machado, com comentários de Maurício Noriega e Dodô.

Esse resultado foi também o melhor que a Record conseguiu até aqui com o Paulistão após quatro transmissões nesta edição. A emissora terá Portuguesa x São Paulo como seu jogo na próxima rodada, quarta-feira (29), às 21h35 (horário de Brasília). O duelo será realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu.

A Record entrou em 2025 com um projeto mais robusto de futebol que nas temporadas anteriores, agora também com o Brasileirão garantido na grade com 38 partidas, uma por rodada, a partir do fim de março e até dezembro. O contrato foi assinado com os times da LFU (Liga Forte União) e vai até 2027. No Paulistão, o canal renovou contrato de transmissão até 2029.