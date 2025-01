Zapping fecha acordo e vai transmitir jogos do Campeonato Catarinense

As transmissões serão feitas por meio dos canais Zapping Sports, número 30 e 31 da plataforma, que funciona por streaming e se vende como uma operadora de TV por assinatura sem necessidade de cabos, antenas e aparelhos.

O pacote necessário para ver os jogos do Catarinense é exatamente o mesmo que já é vendido para as transmissões de 91 jogos do Paulistão. O assinante pode escolher um dos planos (Lite, Lite+ ou Full) e contratar o Zapping Sports por mais R$ 9,90 mensais, com isenção desse valor extra no primeiro mês.

Os canais da Zapping apostam em outros detalhes, como marcação de replays dos gols durante as partidas, além de informações com escalações e estatísticas em tempo real.

"A Zapping está sempre buscando novas maneiras de aprimorar a experiência do usuário e se manter à frente em um cenário dinâmico. Nosso foco é aproximar cada vez mais torcedores e seus times, criando uma transmissão mais imersiva e emocionante, e é isso que vamos entregar com o Campeonato Catarinense", disse Vargas.

Confira os jogos já confirmados com transmissão do Zapping Sports no Catarinense 2025:

Rodada 2: