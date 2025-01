Globo muda acordo na FC Series e vai transmitir Atlético x Cruzeiro para MG

A Globo conseguiu um acerto com a agência Brax para transmitir em TV aberta para Minas Gerais o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, válido pela disputa da FC Series, torneio de pré-temporada realizado em Orlando, na Flórida (EUA). O duelo está marcado para o próximo sábado (18) a partir das 17h (horário de Brasília).

Inicialmente, o contrato que a emissora tinha com a Brax para a exibição dessa competição era apenas para TV por assinatura, com sportv e Premiere já tendo exibido ontem, por exemplo, o empate por 1 a 1 entre a Raposa e o São Paulo, que em TV aberta teve transmissão da Band.

Com o novo acerto, a TV Globo vai mostrar Atlético-MG x Cruzeiro na faixa que normalmente é ocupada pelos estaduais no sábado. Por isso, a primeira rodada do Campeonato Mineiro terá uma mudança e vai ser transmitida no domingo (19) a partir das 11h. O jogo inicial será do próprio Galo, que encara o Aymorés com outros jogadores.