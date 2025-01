'Nova' Record faz estreia segura com Cleber Machado e time fixo no futebol

E isso já foi visto na estreia hoje. Foi uma transmissão segura. Não tem pré-jogo extenso, o que pode ser considerado um ponto negativo para o torcedor de futebol, mas que faz parte da estratégia de grade na luta contra o SBT. Na partida desta noite, a situação era ainda mais complicada, porque a Band, uma emissora com ampla tradição esportiva, tinha também um grande paulista para transmitir. Foi o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro pela FC Series, na Flórida, narrado por Téo José.

A Record não cometeu erros graves, não inventou demais também, deu um espaço no intervalo para divulgar a transmissão digital do R7 e do PlayPlus, mas sem exagerar na exibição de trechos dela durante o período de bola rolando. Até o ano passado, essa transmissão alternativa e bem-humorada era comandada pelo narrador Silvio Luiz, que morreu em maio de 2024, e pelos humoristas Bola e Carioca. Agora, é tocada em parceria com o Desimpedidos e pareceu funcionar melhor.

Na TV aberta, o trio formado por Cleber, Dodô e Noriega mostrou estar sintonizado, senão ainda totalmente entrosado. Todos são ex-globais, mas Dodô trabalhou já recentemente nos canais da Globo, quando Cleber Machado e Maurício Noriega já não faziam mais parte do time. A dinâmica de ter um comentarista ex-jogador e um jornalista funcionou muito bem. Nesse ponto, a TV Globo hoje fica atrás com cada vez mais transmissões dominadas por ex-jogadores ao lado dos narradores.

No aspecto geral, sem muito tempo para um pré-jogo, exibindo pouco o seu novo e bonito cenário de esportes (coisa que apenas nerds nos temas televisivos reparam), e contando com as transmissões centralizadas e geradas pela FPF (Federação Paulista de Futebol) em parceria com a LiveMode, não deu ainda para criar uma "cara" definitiva de Record.

Até porque, nesse modelo, não dá para brincar com as imagens, pedir replays e enquadramentos, a imagem que Cleber tinha no seu monitor era a mesma que era entregue a Luis Felipe Freitas na CazéTV, a Dudu Monsanto no UOL Play, e a Luiz Alano no Nosso Futebol e Zapping.

Quem viu meio de lado, com a narração de Cleber, poderia tranquilamente acreditar ser mais um jogo dele no SBT, que também exibe apenas competições que chegam com sinais prontos e centralizados. Mas isso já foi uma evolução e tanto para a Record, que era a mais fraca das quatro principais redes abertas nas transmissões e agora se coloca de vez nos trilhos para evoluir e fazer um futebol bem melhor em 2025 do que entregou nos anos anteriores.