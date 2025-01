TNT Sports mantém formato com 'embaixadores' e tem novos nomes no Paulistão

A cobertura e transmissão do Paulistão 2025 na TNT Sports vai manter o formato de 'embaixadores', ex-jogadores que representam cada um dos quatro grandes do estado. O ex-goleiro Velloso, que carrega o Palmeiras, foi o único nome mantido em relação ao time do ano passado. A marca esportiva da Warner Bros. Discovery trouxe três novos comentaristas para a edição desta temporada: Elano, Betão e Ilsinho.

Enquanto Velloso chega à terceira temporada consecutiva como embaixador nas transmissões da TNT Sports, sem deixar o papel que também desempenha como comentarista na Band, os demais estreiam na função. Elano vai representar o Santos, Betão será o nome do Corinthians, e Ilsinho o representante do São Paulo.

Além de atuarem nas transmissões dos jogos dos respectivos clubes ao longo das rodadas, os quatro embaixadores também vão produzir conteúdos para as redes sociais da TNT Sports. A marca possui os direitos de 28 jogos do Paulistão 2025, assim como nas temporadas anteriores, sendo 13 deles completamente exclusivos - ou seja, não estarão disponíveis em qualquer outra plataforma aberta ou paga. Esses jogos estarão na TNT, em TV paga, e na Max, no streaming por assinatura.