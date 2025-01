Como será (e quem poderá ver) a volta do Carioca à TV Globo após 5 anos

A volta da Globo ao Cariocão foi definida oficialmente em dezembro, em acordo fechado com a Brax, que incluiu após dois anos de ausência o Vasco no seu pacote. Agora, nenhum time do estadual do Rio de Janeiro está fora do contrato coletivo de transmissão. A TV Globo, em sinal aberto, vai mostrar 11 jogos da competição ao todo, sendo sete na primeira fase e mais quatro entre semifinais e finais.

Além da TV aberta, o contrato também garantiu os direitos em plataformas pagas, e é por isso que sportv e Premiere também voltam ao Cariocão neste ano. O jogo do Vasco, por exemplo, será exibido para todo o Brasil nos dois canais por assinatura, com narração de Júlio Oliveira e comentários de Pedro Moreno e Richarlyson. No domingo (12), às 19h, Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ também será exibido pelo sportv e Premiere com Everaldo Marques, Ana Thaís Matos e Fernando Prass.

Ao todo, na primeira fase da competição, o sportv exibirá 22 jogos, dois por rodada. O Premiere exibe todas as partidas que envolvem Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco.

O Campeonato Carioca continua com a Band, que mostrará 14 jogos na primeira fase, inclusive os jogos de Botafogo e Flamengo contra Maricá e Boavista, respectivamente, neste fim de semana, com o BandSports na TV paga, mas apenas com jogos sem os quatro grandes, e com o Canal GOAT no YouTube, exibindo 42 jogos neste estágio do torneio, segundo tabela oficial da Ferj.

A Globo estava fora do Cariocão desde o rompimento realizado com a Ferj em 2020 por causa do Flamengo, que na época não assinou o contrato coletivo de transmissão com a emissora e, aproveitando a assinatura pelo então presidente Jair Bolsonaro da 'MP do Mandante', transmitiu em seu próprio canal no YouTube jogos do campeonato.

Na época, a Globo alegava que a MP não poderia valer em campeonatos com contratos já assinados anteriormente e decidiu rescindir após entender que o Flamengo feriu sua exclusividade sobre jogos do Boavista, time que apareceu primeiro na FlaTV. Hoje, cinco anos depois, a Fla TV é parceira do Globoplay.