Nova série do sportv humaniza Dunga em conflitos com imprensa e torcida

'Brasil vs Dunga - Futebol em Pé de Guerra'. O título da série que estreia hoje às 20h (horário de Brasília) no sportv já dá o tom da história que pretende contar. Como um dos nomes mais emblemáticos, polêmicos e vencedores do futebol brasileiro, o ex-volante Dunga, que também foi técnico da seleção brasileira duas vezes, viveu uma carreira recheada de conflitos com torcedores e com a imprensa, mas também muito vitoriosa, indo de símbolo involuntário do fracasso do Brasil na Copa de 1990 à redenção com o tetracampeonato mundial nos EUA quatro anos depois.

A coluna teve a oportunidade de acompanhar o primeiro episódio da série documental. O início da produção já traz uma narrativa com as histórias do começo de carreira de Dunga no Internacional e na seleção de juniores, sua evolução ao ser contratado pelo Corinthians, as passagens pelo Santos e Vasco, antes de embarcar rumo ao futebol italiano começando no Pisa, até virar um ídolo na Fiorentina. O lado mais humano de Dunga já aparece quando essas histórias são alternadas com depoimentos de amigos e de familiares, mas também nos depoimentos do próprio tetracampeão mundial, que desabafou e contou histórias sobre sua carreira.

Revelações aparecem, como o problema reconhecido por Dunga com a presença de câmeras em sua frente por toda a vida a partir das críticas generalizadas na eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990 diante da Argentina, quando o Brasil do técnico Sebastião Lazaroni foi rotulado como 'Era Dunga', colocando em um só jogador o símbolo do fracasso de uma seleção que já completava 20 anos sem ganhar um Mundial. Dunga também diz que carregou para si o peso de toda a situação ruim do país na época, não apenas no futebol, mas também na economia e política.