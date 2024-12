'Boleiragem' faz última edição no sportv, que terá nova programação em 2025

O programa 'Boleiragem' terá sua última edição realizada na noite desta segunda-feira (9) no sportv. A atração comandada por Caio Ribeiro e Roger Flores, criada em 2023 para ocupar o espaço na grade do canal que pertenceu ao 'Bem, Amigos' de Galvão Bueno durante quase 20 anos, não fará parte da nova programação da emissora para 2025.

A coluna confirmou a informação inicialmente publicada há um mês pelo jornalista Flávio Ricco no Portal LéoDias sobre a produção de um novo programa do sportv nas noites dos domingos e deve estrear ainda no primeiro semestre do ano que vem.

A ideia é fazer a repercussão das rodadas contando com os nomes do esporte da Globo e convidados especiais, juntando análise, informação e entretenimento.