Fifa anuncia acordo global com DAZN para transmissão do Super Mundial 2025

A Fifa anunciou hoje que fechou um acordo global de exclusividade com o DAZN para a transmissão gratuita de todos os 63 jogos do Super Mundial de Clubes de 2025, competição que será realizada nos Estados Unidos e contará com a participação de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo como representantes brasileiros, além de 12 times europeus e de equipes como Boca Juniors, River Plate, Al-Hilal, Al Ahly, entre outros, totalizando 32 clubes.

No comunicado oficial, a Fifa disse que o acordo envolve transmissões por streaming gratuitas na plataforma do DAZN, e "inclui a possibilidade de sublicenciamento para redes de TV aberta locais", ou seja, canais como a TV Globo, SBT, Record e Band ainda poderão comprar os direitos de transmissão da competição para exibição apenas no Brasil.

Não foram divulgados os valores do contrato, que segundo a Fifa inclui também a integração de conteúdos do acervo do FIFA+ na plataforma de streaming do DAZN. A parceria já começa com a transmissão do sorteio dos grupos do Super Mundial, que acontece amanhã a partir das 15h (horário de Brasília).