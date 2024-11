Atlético-MG x Botafogo: ESPN define a cobertura da final da Libertadores

A ESPN terá uma cobertura com quatro dias de programação especial para a transmissão de Atlético-MG x Botafogo, final da Libertadores 2024 que será realizada no próximo sábado (30) em Buenos Aires, na Argentina. O canal esportivo da Disney terá equipe completa in loco com mais de 25 profissionais no país vizinho.

Já a partir de amanhã, os apresentadores William Tavares e Mariana Spinelli vão comandar a cobertura em solo argentino, acompanhados pelos comentaristas Pedro Ivo Almeida, Leonardo Bertozzi e Rafael Marques. Até sábado, serão mais de 40 horas de conteúdo gerado em Buenos Aires para a grade da ESPN. Isso inclui edições especiais do programa 'Linha de Passe' na sexta e no sábado ancoradas na capital argentina.

A equipe de transmissão do jogo, também completa no estádio Monumental de Núñez, contará com o narrador Rogério Vaughan e os comentaristas Paulo Calçade e Fábio Santos, além das análises de arbitragem de Carlos Eugênio Simon. As reportagens ficam com Victoria Leite e Roberta Barroso.