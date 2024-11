Flamengo campeão dá recorde de audiência do futebol no ano à TV Globo no RJ

A TV Globo conseguiu ontem a maior audiência do ano com transmissões de futebol no Rio de Janeiro. O quinto título do Flamengo na história da Copa do Brasil, conquistado após mais uma vitória rubro-negra sobre o Atlético-MG, desta vez por 1 a 0, registrou média de 34 pontos na praça fluminense, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna.

Segundo os números do instituto, a partida foi vista em média por 57% dos televisores ligados durante sua realização. Os 34 pontos foram também a maior audiência do futebol no RJ desde 21 de novembro de 2023, quando o Brasil jogou e perdeu para a Argentina nas eliminatórias. Contando apenas partidas válidas pela Copa do Brasil, a TV Globo teve sua maior audiência no Rio desde 16 de agosto do ano passado, na semifinal entre Flamengo e Grêmio.

Além disso, a faixa horária das 16h não via uma audiência tão alta no Rio de Janeiro desde a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, em jogo realizado no dia 5 de dezembro daquele ano.