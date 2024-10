Como Maguila 'bombou' boxe na TV embalado e promovido por Luciano do Valle

Luciano do Valle era o principal narrador da Rede Globo até 1982, quando decidiu deixar a maior emissora do país para investir na ideia de promover eventos esportivos na televisão e buscar um canal que comprasse essa ideia junto com a empresa que ele estava fundando. Inicialmente, esse canal foi a Record, mas pouco tempo depois a estrutura melhor que a Band oferecia foi o porto definitivo para os planos da Luqui. O projeto era fazer da emissora aberta uma versão do que Luciano via na ESPN americana, uma referência de esportes de todos os tipos, não apenas futebol, apostando que o brasileiro se interessaria por novas modalidades.

O acerto no boxe está intimamente ligado ao surgimento do personagem Maguila. Claro que o começo também teve críticas que vieram junto com o sucesso. A qualidade dos adversários que Maguila derrotava, por exemplo. Algo que Quico abordou na entrevista a Placar em 1985.

"Há dois pontos que precisam ser considerados: se você trabalhar com margem de segurança e contratar adversários mais fracos, corre o risco de ter lutas como as últimas, que não agradaram. Porém, se formos pressionados, podemos nos afobar e acabar trazendo um adversário mal escolhido, que pode botar tudo a perder", disse o empresário. Naquele momento, o cartel de Maguila apontava um 14-0, com o lutador ainda invicto em sua carreira. E a invencibilidade acabou justamente na luta seguinte a essa fala, contra o argentino Walter Daniel Falconi, em luta realizada no ginásio do Parque São Jorge, sede do Corinthians, em São Paulo.

No ano seguinte, em 1986, novamente no ginásio do Corinthians, Maguila e Falconi voltaram a se enfrentar, mas desta vez o brasileiro conseguiu a revanche com um nocaute. "Bom preparo físico, bom preparo físico, aprendeu a recuar, é outro lutador", cantava Luciano do Valle enquanto Adilson Rodrigues fazia o jogo estratégico segundos antes de derrubar o argentino pela primeira vez com um golpe de direita.

"Espetacular, direita, Maguila! Maguila! Maguila! Caiu o gigante argentino no Parque São Jorge!", seguiu a narração de Luciano, que se assustou um pouco com o movimento de voltar à luta feito por Falconi, que caiu de novo ao ser golpeado em seguida. "Que vitória fantástica de Maguila", destacava o locutor ao som de "Gonna Fly Now", a trilha histórica do filme "Rocky", sucesso desde o fim dos anos 1977 nos cinemas. Era o sucesso que o povo brasileiro queria ver sendo levado às casas com a voz de um Luciano do Valle que sabia exatamente como emocionar o público com esporte.

A vitória sobre Falconi foi a segunda de uma sequência de 18 lutas de invencibilidade para Maguila até o momento tão aguardado pela Luqui, por Luciano do Valle, Quico, o próprio Adilson e todos os fãs do brasileiro: a luta contra Evander Holyfield valendo o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, marcada para 15 de julho de 1989. Um mês antes, a revista Veja publicou reportagem sobre o sucesso do boxe na TV, que incluía também outros combates de nomes internacionais como Mike Tyson, Sugar Ray Leonard e Thomas Hearns. Mas destacava o peso que a onda Maguila tinha na audiência.