Nova tabela do Brasileirão apresenta jogos em dias diferentes na Globo

O torcedor que acompanha o futebol na TV Globo e está acostumado a ver as partidas transmitidas nas noites de quartas e tardes de domingos vai ter que se adaptar nos primeiros dias de novembro para assistir ao Brasileirão.

A nova tabela divulgada pela CBF hoje com o detalhamento das rodadas 32 e 33 da competição mostra que a emissora aberta vai transmitir seus jogos em uma terça-feira, dia 5 de novembro, e em um sábado, dia 9.

O sábado já era aguardado por causa da final da Copa do Brasil, que será realizada em dois domingos, 3 e 10 de novembro, entre Flamengo e Atlético-MG, com ordem de locais a ser definida em sorteio ainda pela CBF. Mas a terça-feira anterior também entrou no pacote.