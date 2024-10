Semifinal com Corinthians e Flamengo bate recorde de audiência na TV Globo

No Rio de Janeiro, a audiência média foi de 32 pontos, com 50% de participação entre os televisores ligados. A TV Globo viu sua audiência dobrar na comparação com a média das semanas anteriores, 16 pontos a mais. Igualou ainda a maior audiência do futebol em toda a temporada 2024 na praça fluminense, além de ser o melhor índice desde a derrota do Brasil para a Argentina nas eliminatórias, em 21 de novembro do ano passado.

Entre os paulistas, os 27 pontos representaram a segunda maior média do ano no futebol, só perdendo para o amistoso do Brasil contra os EUA na preparação para a Copa América, em junho.