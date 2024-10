Globo define mudanças de correspondentes internacionais do Esporte em 2025

O Esporte da Globo terá mudanças em seu time de correspondentes internacionais a partir de janeiro de 2025. Uma delas diz respeito à própria base de trabalho na Europa, que deixa a cidade de Paris e passa para Madri, na Espanha, para acompanhar mais de perto o Real Madrid em tempos de Vinicius Jr., Endrick e Rodrygo na equipe merengue.

A repórter Júlia Guimarães, que está na Globo desde 2015 e já cobriu duas Copas do Mundo, uma Olimpíada e uma Eurocopa pelos canais do grupo, será a correspondente na capital espanhola. Vai ser a primeira vez que Júlia terá esse papel. Com ela estarão a produtora Lorena Dillon, que está atualmente em Paris, e o repórter cinematográfico Ronaldo Gonçalo.

Correspondente em Paris nos últimos dois anos, Guilherme Pereira vai mudar de continente, mas seguirá como correspondente internacional do Esporte da Globo. O jornalista se muda para Nova York, onde vai trabalhar com o repórter cinematográfico Luiz Novaes e com o produtor Camilo Pinheiro Machado.