Vitória do Brasil sobre Chile aumenta audiência da Globo com recorde no RJ

A vitória do Brasil de virada sobre o Chile por 2 a 1, ontem, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, rendeu à TV Globo um aumento de 12% na média da faixa horária em comparação com as quatro semanas anteriores nas quintas-feiras, de acordo com dados da Kantar Ibope Media na região metropolitana do Rio de Janeiro..

O jogo narrado por Luis Roberto marcou média de 28 pontos na praça fluminense, com 43% de participação sobre o total de televisores ligados na hora do jogo. Foram dois pontos a mais do que a TV Globo vinha registrando no último mês neste dia da semana. Além disso, foi o melhor resultado entre os três jogos do Brasil exibidos e válidos pelas eliminatórias no Rio de Janeiro em 2024.

Em São Paulo, a emissora igualou a melhor audiência da competição e fez média de 23 pontos, com 39% de participação sobre o total de televisores ligados.