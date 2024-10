Disney+ aposta em jogos exclusivos da 'Nations' em data Fifa no streaming

Sem os jogos das principais ligas de clubes nesta semana, a aposta dos canais ESPN e do streaming Disney+ será nas partidas da Liga das Nações da Europa, a 'UEFA Nations League', além de transmissões das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026.

O principal destaque será o duelo entre Itália e Bélgica, exclusivo do Disney+, amanhã às 15h45 (horário de Brasília). Também fica só no streaming o confronto entre Israel e França. Os jogos acontecem no mesmo horário e serão válidos pela terceira rodada da 'Nations', competição que está servindo como principal atrativo para assinaturas da plataforma nesta semana.

Também serão exclusivos do Disney+ os jogos entre Bósnia e Alemanha, na sexta (11), Polônia e Portugal, no sábado (12), e ainda Alemanha x Holanda, na segunda-feira (14), e Espanha x Sérvia, na terça (15). Todos às 15h45 em seus respectivos dias e disponíveis apenas no streaming.