Globo tem maior audiência da Libertadores no ano com São Paulo x Botafogo

Contando apenas partidas válidas pelas quartas de final em jogos de volta, o duelo de ontem rendeu a maior audiência na TV aberta em SP, no RJ e no PNT (Painel Nacional de Televisão) desde 2019, quando Internacional e Flamengo decidiram a vaga na semifinal e um empate em 1 a 1 colocou o time rubro-negro no caminho do que seria o segundo título do clube na Libertadores.

No Rio de Janeiro, o jogo de ontem marcou 26 pontos e teve 46% de participação. No PNT, que é a média ponderada das 15 praças com medição de audiência pelo Ibope, a TV Globo registrou média de 22 pontos e 41% de participação entre os televisores ligados.