Brasileirão Feminino fecha ano com alcance de 56,5 milhões nos canais Globo

As transmissões do Brasileirão Feminino de 2024 alcançaram cerca de 56,5 milhões de pessoas na soma dos jogos exibidos pela TV Globo e pelo sportv, de acordo com dados obtidos pela coluna. A edição deste ano foi concluída no último domingo (22) com mais um título do Corinthians, que desta vez venceu o São Paulo na final.

A TV Globo exibiu a competição a partir do mata-mata, enquanto o sportv mostrou desde o começo, totalizando 50 partidas. O canal pago teve 83 horas de transmissões e comemorou um aumento de 20% na participação na audiência com o Brasileirão Feminino, superando as últimas três edições do campeonato.

No domingo passado, a partida que definiu o sexto título brasileiro da história do Corinthians, o quinto consecutivo, teve média de 10 pontos na audiência em São Paulo, de acordo com dados da Kantar Ibope Media, sendo vista em média por 29% dos aparelhos ligados na faixa da partida, 10h (horário de Brasília). O jogo aumentou a média da TV Globo em 25% na comparação com os quatro domingos anteriores.