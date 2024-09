Série que mostra seleção feminina de vôlei ganha episódios finais no sportv

A terceira temporada da série 'Sem Bloqueio', que já vinha sendo exibida pelo sportv no mês de julho e que acompanha os bastidores da seleção brasileira feminina de vôlei, ganha na próxima sexta-feira (13) os últimos dois episódios no canal sportv2.

Na finalização da história, a coprodução do sportv com a Canal Azul, dirigida por Anna Azevedo, mostra imagens inéditas da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, do aniversário de 70 anos do técnico José Roberto Guimarães, da vivência olímpica e torcida do elenco por brasileiros em outras modalidades, do apoio de familiares e dos momentos que marcaram as vitórias e a derrota para os EUA na semifinal.

Cenas do dia a dia na Vila Olímpica, treinos e jogos na capital francesa também fazem parte da produção. O Brasil ficou com a medalha de bronze no vôlei feminino em Paris.