Fórmula 1 de volta à Globo: como pode ser a equipe de transmissão em 2025?

A Globo tem uma opção óbvia para as transmissões da Fórmula 1 como narrador: Everaldo Marques já fez algumas corridas no fim da temporada de 2020, empolgou o público, mas não teve outras oportunidades porque logo o evento foi para a Band.

Luis Roberto, narrador titular da TV Globo e com longa trajetória na F1 desde o rádio, também poderia fazer as vezes de Galvão Bueno, que no passado focou mais no automobilismo, mas o natural seria mantê-lo nas transmissões do futebol nacional. Sem falar que nem todas as corridas estarão na TV aberta, e faria ainda menos sentido usá-lo no sportv.

Nos comentários, há um piloto que estava na Globo nos tempos de Fórmula 1, Luciano Burti, que participa das transmissões de automobilismo no sportv em categorias como a Stock Car e a Porsche Cup. Ao lado do jornalista Rafael Lopes, outro nome da antiga produção da F1 na emissora que ficou, apresenta o podcast 'Na Ponta dos Dedos', que vai ao ar no portal ge e nas plataformas de áudio. A dupla poderia ser usada pela Globo nas transmissões.

Na reportagem, a principal dúvida seria o retorno ou não de Mariana Becker, que foi casada com Jayme Brito, ex-diretor da Globo, produtor executivo da Fórmula 1 e um dos responsáveis por levar a categoria para a Band em 2021. Não há dúvidas de que Mariana é quem tem a maior experiência nas transmissões e no acompanhamento da temporada inteira viajando para cada GP, mas caso haja algum empecilho para o retorno, a solução estaria nos correspondentes internacionais.

Se a Globo não quiser bancar uma equipe de reportagem para viajar com a Fórmula 1 ao longo de todo o ano, como o time de Jayme e Mariana fazia no próprio canal até 2020, uma saída seria usar sempre os repórteres do esporte da emissora espalhados pelos continentes onde acontecessem as corridas.

Um GP na Itália, por exemplo, seria missão para o correspondente 'europeu' mais próximo. As corridas na América do Norte poderiam ficar com as equipes baseadas nos EUA. O lado ruim seria não ter a proximidade que Mariana Becker tem com as personalidades que compõem o 'circo da F1'.